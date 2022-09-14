Kırklareli'nde 42 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 42 düzensiz göçmen yakalandı

14.09.2022 14:14
Kırklareli'nde 42 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 42 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 42 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz, Lüleburgaz ve Pehlivanköy ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekiplerin yakaladığı 42 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan F.A. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Pehlivanköy, Kırklareli, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 42 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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