Kırklareli'nde 8 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Tastepe köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede A.A.M. idaresindeki araçta Filistin ve Fas uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan A.A.M, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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