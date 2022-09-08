Kırklareli'nde 99 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 99 düzensiz göçmen yakalandı

08.09.2022 09:04
Kırklareli'nde 99 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 99 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 99 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlayık köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgedeki 8 araçta Afganistan, Suriye ve Fas uyruklu 99 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla M.Y, A.A.M, Ö.F.T, İ.A.Z, A.B, A.H. ve H.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5'i Suriye uyruklu 7 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Kırklareli, Suriye, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 99 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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