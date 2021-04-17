Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 13 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Ekipler, söz konusu bölgelerde 13 Irak , Filistin ve Suriye uyrukluyu yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ile Demirköy ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlananlar olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

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