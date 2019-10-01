Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde yasadışı kenevir ekimi
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Kırklareli'nde yasadışı kenevir ekimi

1 saat önce

Kırklareli'nin Vize ilçesinde orman içinde 5 kök kenevir ektiği tespit edilen S.U. isimli kişi gözaltına alındı.

Kırklareli'nde yasadışı kenevir ekimi, System.String[]

Kırklareli'nin Vize ilçesinde orman içinde 5 kök kenevir ektiği tespit edilen S.U. isimli kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Hamidiye köyünün ormanlık alanında yasadışı kenevir ekimi gerçekleştirildiği ihbarı üzerine yaptığı operasyonda, S.U. isimli kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.U'nun ormanlık alana 5 kök kenevir ektiği tespit edilirken, kenevirlere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Kenevir, Vize, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 11:32 Kaynak: İHA
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