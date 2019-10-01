Kırklareli'nde yasadışı kenevir ekimi

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesine bağlı Hamidiye köyünün ormanlık alanında yasadışı kenevir ekimi gerçekleştirildiği ihbarı üzerine yaptığı operasyonda, S.U. isimli kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan S.U'nun ormanlık alana 5 kök kenevir ektiği tespit edilirken, kenevirlere el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kırklareli 'nin Vize ilçesinde orman içinde 5 kök kenevir ektiği tespit edilen S.U. isimli kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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