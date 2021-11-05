KIRKLARELİ - Yaşanan kadın cinayeti protesto edildi - Son Dakika

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde belediye çalışanları, mesai arkadaşları kadının öldürülmesine tepki gösterdi.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Belediye Başkan yardımcıları Leyla Güncer ve Gökhan Kaya Atay ile personel, İlknur Gökay Tuncel'in bıçakla öldürülmesini protesto amacıyla belediye önünde toplandı.

Belediye binasına "Kadın cinayetine son" yazılı pankart asıldı. Belediye personeli de "Ölmek istemiyoruz", "Artık yeter", "Yaşamak istiyoruz" yazılı dövizler taşıdı. Bazı çalışanlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Edirne'de de protesto edildi

Edirne İl Genel Meclisinde de kadın cinayetine tepki gösterildi.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Tuncel'in ölümüne çok üzüldüklerini belirterek, Lüleburgaz Belediyesi ve kadının ailesine başsağlığı diledi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve İl Genel Meclis üyesi Çiğdem Gegeoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine bu nedenle itiraz ettiklerini belirterek, "Biz artık kadınlar olarak bu cinayetlerin durmasını istiyoruz. Canımız yanmasın. Sokakta özgürce gezebilmek istiyoruz. Var olduğumuzu hissetmek istiyoruz. Çok üzgünüm." diye konuştu.

İl Genel Meclis üyesi Melek Uzgör Yörük ise kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin son bulması gerektiğini kaydetti.

Lüleburgaz Belediyesinde çalışan İlknur Gökay Tuncel (42), dün Fatih Caddesi'nde yürüyerek evine giderken, önceden tanıştığı Selçuk G'nin (44) bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti.