Kırklareli'nde yaşlı adam bakım merkezine yerleştirildi - Son Dakika

Kırklareli'nde bir yaşlı adamın bakım merkezine yerleştirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, duyarlı bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerin, bir barınakta yaşam mücadelesi veren vatandaşı bulunduğu yerden alarak gerekli bakımlarını yaptığı belirtildi.

Duyarlı vatandaşlara teşekkür edilen açıklamada, "Devletimiz her zaman vatandaşlarımızın yanındadır. Hava soğuk, kimse dışarıda kalmasın. Kış şartlarında sokakta kalan, evsiz vatandaşlarımızı Acil Çağrı Merkezimiz 112'ye bildirmeniz halinde Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımızca vatandaşlarımız misafir edilecektir." ifadeleri kullanıldı.