Bunun üzerine Cerit de Gür'ün tam teşekküllü bir ambulans ile ailesinin yanına götürülmesi için talimat verdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › KIRKLARELİ - Yatağa bağımlı down sendromlu hastanın taşınması için ambulans seferber edildi - Son Dakika

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