Kırklareli'nde yeni çeşit yulaf ve aspir demonstrasyonu oluşturuldu - Son Dakika

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce yeni geliştirilen yulaf ve aspir çeşitlerine yönelik demonstrasyon oluşturuldu.

Edirne Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen yulafın kahraman, kırklar, küçükyayla ve tescile çeşitleri ile aspirin linas ve olas çeşitleri, Kofçaz ilçesinin Tastepe köyünde İbrahim Türkkan ile Karaabalar köyünde Birol Akar'ın tarlasına her bir çeşitten 1'er dekar olarak ekildi.

Tarım ve Hayvancılık Müdürü Funda Eylem Özel, yaptığı açıklamada, bölgeye en uygun buğday ve aspir çeşitlerini geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kırklareli'nin bir tarım kenti olduğunu ifade eden Özel, milli tohumlar ile bölgede yüksek kalite ve verimli olabilecek buğday ve aspir çeşidinin tespit ederek, yaygınlaştırma çalışmasında bulunduklarını belirtti.

Özel, yeni çeşitlerin hasat edildikten sonra kalite ve verimliliğine bakılarak çiftçilere önerileceğini bildirdi.