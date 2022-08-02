İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde sürdürdüğü asayiş uygulamasında T.Y'nin Kovid-19 testinin pozitif olduğu ve karantinada bulunması gerektiğini tespit etti.

Akşener'in Dinlediği Kırklarelili Kasap: '1 Yıl 2 Yıl Önce İnsanların Bir Hayali Vardı. Şu An O da Yok'

Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi gezerken yakalandı - Son Dakika

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