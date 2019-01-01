Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Yeni Yıl Sevinci

Kırklareli'nde Yeni Yıl Sevinci

40 dakika önce

Kırklareli'de vatandaşlar yeni yılı coşkuyla kutladı.

Kırklareli'nde Yeni Yıl Sevinci, System.String[]
Kırklareli'de vatandaşlar yeni yılı coşkuyla kutladı.


Işıklarla süslenen Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, dj Çağlar Bal'ın verdiği konserde eğlendi.


Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan 10'dan geriye doğru sayan vatandaşlar, yakınlarına ve arkadaşlarına sarılarak, yeni yıl sevincini yaşadı. Etkinlikler havai fişek gösterileri ile sona erdi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:18 Kaynak: AA

Demokrasi Meydanı, Kırklareli, Güncel
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