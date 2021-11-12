Kırklareli'nde yerli yulaf çeşitlerinin verimliliği test edilecek - Son Dakika

Kırklareli'nde yerli yulaf çeşitleri için demonstrasyon sahası oluşturuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, Kofçaz ilçesine bağlı Ahmetler köyünde 4 dekarlık tarlaya verim testi amacıyla ekilen "Aday", "Halkalı", "Karaman" ve "Küçükyayla" tohumlarının gelişimleri, kalitesi ve verimleri incelenecek.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, yaptığı açıklamada, yerli yulaf çeşitlerini bölgede arttırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

İthal ürünlere karşı çiftçilerin yerli ve milli tohumları tercih etmesini istediklerini aktaran Aksoy, bölgenin toprak yapısı ve iklimine uygun yulaf çeşidini tespit edebilmek amacıyla demonstrasyon sahası oluşturulduğunu kaydetti.

Aksoy, hasat döneminde yerli ve milli çeşitlerin tarla günü yapılarak verimlerinin test edileceğini bildirdi.