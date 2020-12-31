Kırklareli'nde yılbaşında bazı meydanlar turistlere de sınırlandırıldı - Son Dakika

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yılbaşında bazı meydanlar yabancı turistlerde dahil olmak üzere girişlerde sınırlandırma olacağı bildirildi.

Kırklareli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan karar ile, 31 Aralık Perşembe günü 21.00'dan başlayarak, 1 Ocak Cuma günü saat 10.00'a kadar kent merkezinde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı, Lüleburgaz ilçesinde Kongre Meydanı yabancı turistler de dahil olmak üzere girişlere sınırlandırılma getirildi.

Ayrıca, 1 Ocak tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşların 12.00-14.00 arasında araç kullanmamak şartıyla evlerine en yakın camilere gitmelerine müsaade edilmesi için karar alındı.