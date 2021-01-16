Kırklareli'nde yılın ilk karı yağdı - Son Dakika

Kırklareli'nde yılın ilk karı yağdı
16.01.2021 18:15
Kırklareli'nde yılın ilk karı yağdı Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışı, Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.
Kırklareli'nde yılın ilk karı yağdı
KIRKLARELİ - Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve kar yağışı, Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasının ardından Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Balkanlar'dan gelen soğuk ve kar yağışı, Türkiye'nin Bulgaristan'a ulaşımının sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda etkisini sürdürüyor. Kar yağışının etkili olduğu yüksek kesimlerde Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekiplerince yollarda herhangi bir aksaklığın meydana gelmemesi için çalışma başlatıldı.
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