Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Yoğun Kar

Kırklareli'nde Yoğun Kar

46 dakika önce

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu kısmen trafiğe kapandı.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu kısmen trafiğe kapandı.

Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Dereköy Sınır Kapısı'nda başlayan yoğun kar yağışı, tipi şeklinde etkisini sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolu, kısmen trafiğe kapandı. Birçok araç yolda kalırken, Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, bölgedeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekipler, tipi nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürürken, kar kalınlığı, Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde 15, Kofçaz ilçesinde 10, Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 12 santimetreye ulaştı.

Öte yandan, İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarındaki çalışmalarına başladı.

Trafik ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde araç sürücülerine zincir takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Hava sıcaklığının eksi 2 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının 5 Ocak Cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:48 Kaynak: AA

Bulgaristan, Dereköy, Kırklareli, Kar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'a Bu Akşam Sağanak Yağış, Gece Saatlerinde de Kar Yağışı Geliyor Meteoroloji'nin Kar Uyarısı Sonrası Teyakkuza Geçen İBB Ekipleri Hazırlıklarını Tamamladı

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 2 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Antalya'da Çevreye Rastgele Ateş Eden Kişi Özel Harekat Polisleri Tarafından Yakalandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 01:34:30. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Yoğun Kar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]