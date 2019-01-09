Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Yoğun Kar

Kırklareli'nde Yoğun Kar

43 dakika önce

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde aniden başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyorÖzellikle Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda aniden başlayan kar yağışı ve zaman zaman tipi şeklindeki etkili oluyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde aniden başlayan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

Özellikle Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yolunda aniden başlayan kar yağışı ve zaman zaman tipi şeklindeki etkili oluyor.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü Demirköy ilçesinde kar kalınlığı 10, Kofçaz ilçesinde 8, Dereköy Sınır Kapısı yolunda ise 5 santimetreye ulaştı.

Hazırlıksız yola çıkan bazı sürücüler ise zor anlar yaşadı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji müdürülüğünden alınan bilgiye göre ise kar yağışının yarın etkisini kaybetmenin ön görüldüğü ifade edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:06 Kaynak: AA

Kofçaz, Demirköy, Kırklareli, Kar, 3. Sayfa, Güncel
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