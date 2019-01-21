Son Dakika Haberleri: Kırklareli'nde Yoğun Sis

Kırklareli'nde Yoğun Sis

1 saat önce

Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına indi.

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Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına indi.

Sis, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Kofçaz ilçesinde etkisini gösterirken, polis ve jandarma ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.


Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 30 metreye düştüğü bölgelerde sürücüler zor anlar yaşarken, bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek bir süre bekledi.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sisin etkisinin akşam saatlerinde azalması bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:21 Kaynak: AA

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