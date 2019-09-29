Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına indi.

Sis, Pehlivanköy ilçesinde etkisini gösterirken, polis ve jandarma ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 50 metreye düştüğü bölgelerde sürücüler zor anlar yaşadı. Ergene nehri etrafındaki ağaçlar ve tarihi köprüler gün doğumuyla birlikte güzel görüntüler oluşturdu. Bazı sürücüler araçlarını park ederek, gün doğumu, sis ve ağaçların oluşturduğu görsel şöleni fotoğraf çekti.

Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, sisin etkisinin öğle saatlerinde azalması bekleniyor.