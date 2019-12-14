Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika

Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor

7 saat önce

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metrenin altına indi.

Kırklareli'nde yoğun sis etkili oluyor, System.String[]

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 25 metrenin altına indi.


Sis, Demirköy ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında etkisini gösterirken, polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Görüş mesafesinin Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde yer yer 25 metreye düşmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekerek bir süre bekledi.


Dereköy Sınır Kapısı yolunda da yer yer etkili olan sis, ormanlık alanda güzel görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sisin etkisini akşam saatlerinde yitirmesi bekleniyor.

Bulgaristan, Kırklareli, Demirköy, Dereköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:34 Kaynak: AA
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