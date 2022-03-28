KIRKLARELİ - Yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika
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KIRKLARELİ - Yoğun sis etkili oluyor

28.03.2022 18:08

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde meydana gelen yoğun sis görüş mesafesini etkiledi.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde meydana gelen yoğun sis görüş mesafesini etkiledi.

Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Sis limanda bekleyen balıkçı tekneleri ile martılar güzel görüntüler oluşturdu.

Sis nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. Trafik ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.

Sisin yarın sabaha kadar etkili olması bekleniyor.

KIRKLARELİ - Yoğun sis etkili oluyor
KIRKLARELİ - Yoğun sis etkili oluyor
KIRKLARELİ - Yoğun sis etkili oluyor

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika
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