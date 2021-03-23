Kırklareli'nde yoğun sis, görüş mesafesini 30 metrenin altına düşürdü - Son Dakika

Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metrenin altına düştü.
Sis, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ilçesinde etkisini gösterirken, polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin 30 metrenin altına düştüğü bölgelerde sürücüler ilerlemekte zorluk yaşadı.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, sisin etkisinin, akşam saatlerinde azalması bekleniyor.
Kaynak: AA
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