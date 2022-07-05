Yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı - Son Dakika
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Yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı

05.07.2022 08:45
Yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı

Yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı Kırklareli'nde seyir halinde bulunan yolcu otobüsü devrildi.

Yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde seyir halinde bulunan yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre, 6 kişi hayatını kaybetti. 25 yolcu ise yaralandı.

Kaza Lüleburgaz gişeleri mevkiinde meydana geldi. Kırklareli'nden İstanbul'a seyir halindeki 16 ABE 743 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi hayatını kaybetti 25 kişi ise yaralandı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı - Son Dakika
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