Yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı
KIRKLARELİ - Kırklareli'nde seyir halinde bulunan yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada ilk belirlemelere göre, 6 kişi hayatını kaybetti. 25 yolcu ise yaralandı.
Kaza Lüleburgaz gişeleri mevkiinde meydana geldi. Kırklareli'nden İstanbul'a seyir halindeki 16 ABE 743 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple devrildi.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi hayatını kaybetti 25 kişi ise yaralandı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 25 yaralı - Son Dakika