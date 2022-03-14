Kırklareli'nde yolcusunu öldürmekten gözaltına alınan taksici adli kontrol ile serbest - Son Dakika

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yolcusunu bıçakla öldürdüğü öne sürülen taksi şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, dün gözaltına alınan taksi şoförü H.K'nın İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli H.K, Lüleburgaz Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliye getirildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen H.K, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Eskibedir köyü yakınlarında dün meydana gelen olayda, 39 T 1129 plakalı taksinin şoförü H.K'nin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Her ikisi de yaralı bulunan şoför H.K. ile yolcu Yasin A, Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Yasin A, hastanede hayatını kaybetmiş, taksi şoförü H.K ise tedavisinin ardından İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Hayatını kaybeden Yasin A'nın çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu belirtilirken, şüpheli H.K ifadesinde, taksisine müşteri olarak binen Yasin A'nın bıçak çekerek paralarını gasbetmeye çalıştığını söyledi. H.K, çıkan arbedede kendisinin de yaralanmasına karşın bıçağı kapıp Yasin A'yı bıçakla yaraladığını öne sürmüştü.