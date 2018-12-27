Kırklareli'nde Yöresel Ürünler Tanıtıldı

Kırklareli Atatürk İlkokulunda yöresel ürün tanıtım etkinliği yapıldı.

Kırklareli Atatürk İlkokulunda yöresel ürün tanıtım etkinliği yapıldı.



Okul Aile Birliği'nin de desteği ile konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, eski dönemlerde kullanılan yöresel kıyafet, ev eşyaları ve yemekler sergilendi.



Kırklareli Milli Eğitim Müdür vekili Cahit Akın, etkinliğin açılış töreninde yaptığı konuşmada, kültürel etkinlikleri her zaman önemsediklerini söyledi.



Çocukların geçmiş dönemlerde kullanılan eşyaları ve kıyafetleri yakından tanıması açısından da güzel olduğunu ifade eden Akın, yöresel ürünlerin hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirtti.



Etkinliğin, milli değerlere ve geleneklere vesile olmasını dileyen Akın, sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.



Akın, diğer okullara da örnek olması temennisinde bulundu.



Açılışın ardından protokol üyeleri ve öğrencileri sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgiler aldı.

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