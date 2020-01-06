Kırklareli'nde yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor - KIRKLARELİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırklareli'nde yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor - KIRKLARELİ - Son Dakika

Kırklareli'nde yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor - KIRKLARELİ

6 saat önce

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Demirköy ilçesinde dün başlayan kar sabaha karşı etkisini artırdı. Tipi şeklinde yağan kar ulaşımı ve yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yoğun kar yağışının görüldüğü ilçenin bazı bölgelerinde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti.

Tipi ve buzlanma nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolda mahsur kalan araçlara yardım etti.

Bazı araç sürücüleri ise zorlansa da lastiklerine zincir takarak yollarına devam etmeye çalıştı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Kırklareli'nde yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor - KIRKLARELİ

Kırklareli, Demirköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:58 Kaynak: AA
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