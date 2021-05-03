Kırklareli'nde 3 Haitili Müslüman oldu - Son Dakika

Kırklareli'nde 3 Haitili Müslüman oldu
03.05.2021 10:37
Kırklareli Üniversitesinde eğitim gören 3 Haiti uyruklu öğrenci Müslüman oldu.
Kırklareli Üniversitesinde eğitim gören 3 Haiti uyruklu öğrenci Müslüman oldu.
Kırklareli'nde eğitim ve öğreti hayatını sürdüren 3 Haiti uyruklu üniversite öğrencisi Müslümanlığı seçti. Müslüman olmak için Kırklareli İl Müftülüğüne başvuran Delex Jenpıerre, Moise Negrıel ve Nygel Duprat için ihtida merasimi yapıldı. İl Müftüsü Aydın Yığman 3 öğrenciye İslam'ın temel prensipleri hakkında bilgi vererek kelime-i şehadeti söyletti ve tebrik etti. Yığman Müslümanlığı tercih eden 3 öğrenciye İslamla ilgili kitaplar ve Kuran-ı Kerim hediye ederek ihtida belgelerini takdim etti. - KIRKLARELİ
Son Dakika Finansman için görüşmeler başladı! İstanbul'a yeni bir metro hattı daha geliyor 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor Kırmızı, turuncu ve gri kategoriden 3 çizik! Teröristler etkisiz hale getirildi, para devlet kasasına kaldı Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti Kaçak kazıda yer altından Roma zindanları çıktı Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti