Kırklareli'nde yüksekten düşen kişi yaralandı - Son Dakika

Kırklareli'nde evinin balkonunda otururken dengesini kaybedip düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesine bağlı Büyükmandıra beldesinde evinin balkonunda oturan T.Ü. bir anda dengesini kaybedip 3 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesine kaldırılırdı.
Yaralı T.Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İHA
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