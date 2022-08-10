Kırklareli'nde 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Kırklareli'nde 31 düzensiz göçmen yakalandı

10.08.2022 10:45
Kırklareli'nde 31 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 31 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Topçular köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, bölgede yaptığı denetimde Y.T, B.I, V.T, H.A, B.G. ve H.E. idaresindeki araçlarda Suriye uyruklu 31 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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