İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Lüleburgaz ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren yabancı uyrukluların olduğu bilgisini aldı. Ekipler, dinlenme tesislerinde bulunan 3 minibüste yaptığı aramada Suriye ve Yemen uyruklu 88 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kaynak: AA

Lüleburgaz, Kırklareli, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 88 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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