Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

27.07.2022 15:05
Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Ahlatlı köyü ile Dereköy köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, iki bölgede Afganistan, Fas ve Suriye uyruklu 9 düzensiz göçmeni yakaladı.

Suriye uyruklu 2 kişi, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü. Darbedilen iki kişi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde 9 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nde 9 kaçak göçmen yakalandı Kırklareli'nde bin çil kekliği doğaya bırakıldı Kırklareli'nde bin çil kekliği doğaya bırakıldı
Kaynak: AA

Kırklareli, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:57 Yıldız futbolcu Liverpool ile anlaşmıştı! Annesi transfere izin vermedi
14:48 Kemal Kılıçdaroğlu'nun ÖTV vaadi gündemdeki sıcaklığını koruyor! İşte CHP'lilerin paylaştığı tablo...
14:47 Dünyanın tahıl krizi İstanbul'da çözülecek! Bakan Hulusi Akar personelleri 3 dilde selamladı
14:25 Bakan Nebati, Binance Kurucusu ve CEO'su Changpeng Zhao ile görüştü
14:21 Beşiktaş, İspanya'da oynadığı 2 hazırlık maçını da kaybetti
14:19 Öğrencilerin memnuniyetlerinin ölçüldüğü listede Eskişehir ilk sırda yer aldı
14:14 Fenerbahçe'den ayrılığı olay olmuştu! Ömer Faruk Beyaz, 2. lige transfer oldu
14:15 Nagihan Karadere'den Survivor açıklaması: Artık hayatıma bakacağım
14:15 Halktan haraç kesen terör örgütü DHKP/C'ye operasyon: 2 sözde "halk cephesi sorumlusu" tutuklandı
14:05 Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykeline ikinci kez zarar verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 15:09:32. #1.11#
SON DAKİKA: Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement