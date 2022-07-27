Suriye uyruklu 2 kişi, Bulgaristan 'da darbedilip Türkiye 'ye gönderildiklerini öne sürdü. Darbedilen iki kişi, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Kırklareli, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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