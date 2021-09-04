Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 10 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 10 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinin Sislioba ve Kofçaz ilçesinin Kocatarla köylerinde kaçak yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, 10 İran ve Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.
Yabancı uyruklular, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
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