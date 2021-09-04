Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 10 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Yabancı uyruklular, Bulgaristan 'da darbedilip Türkiye 'ye gönderildiklerini öne sürdü.

Ekipler, 10 İran ve Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ilçesinin Sislioba ve Kofçaz ilçesinin Kocatarla köylerinde kaçak yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı.

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