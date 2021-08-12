Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 15 Afganistanlı yakalandı - Son Dakika

Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 15 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Malkoçlar ve Yukarıkanara köylerinde kaçak yabancı uyruklular olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, yakaladıkları 15 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.
İşlemleri tamamlanan Afganistanlılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
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