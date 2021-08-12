Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 15 Afganistanlı yakalandı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinin Malkoçlar ve Yukarıkanara köylerinde kaçak yabancı uyruklular olduğu bilgisine ulaştı.

Demet Akalın yazım yanlışını eleştirenlere cevap verdi: Sen yakında bu kadar Türkçe konuşanı da bulamayacaksın