Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla giren 5 Afganistanlı yakalandı - Son Dakika

Bulgaristan 'da darbedilip Türkiye 'ye gönderildiklerini öne süren Afganistanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Ekipler tarafından 5 Afganistan uyruklu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar köyü yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı.

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