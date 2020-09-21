Kırklareli'nde yüzlerce leyleğin göç yolculuğu görsel şölen oluşturdu - Son Dakika

İlkbaharın ilk günlerinde sıcak iklimleri kendilerine mesken tutan leylekler, bu kez sonbaharın gelmesiyle sıcak memleketlere kanat çırpmaya başladı.

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