Kırklareli'nde Yüzme Bilmeyen Öğrenci Kalmayacak

Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü
, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
ile İl Özel İdaresi'nce hazırlanan "Yüzme bilmeyen öğrenci kalmayacak" projesi kapsamında ana sınıfı ile ilkokul öğrencilerine yüzme eğitimleri veriliyor.
Proje kapsamında ilkokulu öğrencilerine, Gençlik Merkezi'nde bulunan yarı olimpik havuzda yüzme öğretiliyor.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, projenin bu yılki açılış etkinliğinde yaptığı konuşmada, bu tür çalışmaların önemli olduğunu söyledi.
Yüzme eğitimlerinin özellikle küçük yaşlarda verilmesi gerektiğini anlatan Bilgin, bu projenin tüm Türkiye
'de örnek olacağına inandığını aktardı.
Tüm öğrencilere ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Bilgin, "Bu proje ile daha sağlıklı nesiller yetiştirme hedefindeyiz. Ülkemiz artık her alanda çok ciddi anlamda uluslararası başarılara ihtiyacı olan ve bu potansiyele de sahip bir ülke konumundadır. Bu açığı da kapatmak ve emek sarf etmek zorundayız. Burada öğrenci, veliler ve yöneticilere çok büyük sorumluluklar düşmekte." diye konuştu.
İl Milli Eğitim Müdür vekili Cahit Akın ise öğrencilere yaklaşık 6 haftalık eğitimler verileceğini anlattı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emrah
Yüksel Babuşçu da projenin çok önemli olduğunu belirterek, başarılı sonuçlar elde edeceklerini vurguladı.
Konuşmaların ardından Bilgin ve beraberindekiler, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.