Kırklareli'nde zabıta ekiplerinden yaka kameralı denetim

Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yakalarına takılan kamera sistemiyle, gün içinde yaptıkları denetim ve hizmetleri görüntülü ve sesli kayıt altına almaya başladı.

Kent genelinde görev yapan zabıta ekiplerinin daha şeffaf hizmet yürütmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında ilk etapta 6 kamera görevlilere dağıtıldı.

Gün içerisinde yaptıkları denetimleri sesli ve görüntülü olarak kaydeden ekipler, kamerayla ilk olarak Karakaş Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, yaptığı açıklamada, ihtiyaçlar doğrultusunda hizmetleri her geçen gün geliştirdiklerini söyledi.

Çağın teknoloji çağı olduğunu ifade eden Kesimoğlu, "Biz de bu teknolojik gelişmeleri takip ederek çalışmalarımıza entegre ediyor, vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Kesimoğlu, zabıta ekiplerinin artık daha şeffaf hizmet sunacağını sözlerine ekledi.