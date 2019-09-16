Kırklareli'nde zincirleme kaza: 2'si ağır 3 yaralı

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.



Kaza 22.30 sıralarında Kırklareli–Pehlivanköy karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pehlivanköy panayırından dönmekte olan kamyonet yolda arıza yaparak sağ şeride çekti. Aynı şeritte ilerlemekte olan 22 EH 926 plakalı otomobil sağ şeride park eden kamyonete arkadan çarptı. Kamyonete arkadan çarpan otomobile de aynı panayırdan dönen başka bir araç daha çarptı. Kazada kamyonete çarpan 22 EH 926 plakalı otomobildeki 2 kişi Uzunköprü İtfaiyesi tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra 2'si ağır toplam 3 yaralı Edirne Uzunköprü Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazadan dolayı bir süre kapalı kalan yol araçların kenara çekilmesiyle kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kaza sırasında ulaşımda aksama olmaması için itfaiye ekipleri yolda kısa süreli temizlik yaptı. - KIRKLARELİ