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Kırklareli'nde zincirleme kaza: 2'si ağır 3 yaralı

19 dakika önce

Kırklareli'nde zincirleme kaza: 2'si ağır 3 yaralıKIRKLARELİ - Kırklareli'ye bağlı Pehlivanköy ilçesi yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kırklareli'nde zincirleme kaza: 2'si ağır 3 yaralı

KIRKLARELİ - Kırklareli'ye bağlı Pehlivanköy ilçesi yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza 22: 30 sularında Kırklareli - Pehlivanköy kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Pehlivanköy panayırından dönmekte olan kamyonet yolda arıza yaparak sağ şeride çekti. Aynı şeritte ilerlemekte olan 22 EH 926 plakalı otomobil arızalanıp sağ şeride parkeden kamyonete arkadan çarptı.

Otomobile de başka bir araç çarptı

Kamyonete arkadan çarpan otomobile de aynı panayırdan dönen başka bir araç çarptı. Kazada kamyonete çarpan 22 EH 926 plakalı otomobildeki iki kişi Uzunköprü itfaiyesi tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra 2'si ağır toplam 3 yaralı Edirne Uzunköprü devlet hastanesine sevk edildi. Kazada dolayı bir süre kapalı kalan yol araçların kenara çekilmesiyle kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kaza sırasında ulaşımda aksama olmaması için itfaiye ekipleri yolda kısa süreli temizlik yaptı.

Kırklareli'nde zincirleme kaza: 2'si ağır 3 yaralı

Pehlivanköy, Kırklareli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:54 Kaynak: İHA
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