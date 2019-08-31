Son Dakika Haberleri: Kırklareli'ndeki balık ölümleri
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Kırklareli'ndeki balık ölümleri

5 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Büyükkarıştıran beldesinde yaşanan Yuvalı Deresi'ndeki balık ölümlerine ilişkin ekiplerimiz dereden numuneler aldı.

Kırklareli'ndeki balık ölümleri, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Büyükkarıştıran beldesinde yaşanan Yuvalı Deresi'ndeki balık ölümlerine ilişkin ekiplerimiz dereden numuneler aldı. İlgili tüm kurumlarımız tarafından incelemeler başlatıldı" dedi.

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesindeki derede tespit edilen balık ölümlerine ilişkin tüm incelemelerin başlatıldığını söyledi.

İncelemelerin titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Bilgin, balık ölümlerinin nedenini en kısa sürede tespit etmek istediklerini dile getirdi.

Bu tür çevre olaylarını önemsediklerini anlatan Bilgin, şöyle konuştu:

"Dün duyarlı vatandaşlarımız tarafından derede balık ölümlerinin yaşandığı jandarma ekiplerimize bildirilmiş. Ben duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Büyükkarıştıran beldesindeki Yuvalı Deresi'nde yaşanan balık ölümlerine ilişkin ekiplerimiz dereden numuneler aldı. İlgili tüm kurumlarımız tarafından incelemeler başlatıldı."

Bilgin, balık ölümlerinin nedeninin belirlenerek en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacağını sözlerine ekledi.

Büyükkarıştıran, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:12 Kaynak: AA
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