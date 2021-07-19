Kırklareli'ndeki barajlarda yasadışı av denetimi - Son Dakika

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol personelleri ekipleri tarafından Armağan Barajında su ürünleri denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimde suya bırakılmış 200 metre parakete tespit edildi.

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol personelleri ekipleri tarafından barajlarda su ürünleri denetimi yapıldı.

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