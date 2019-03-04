Kırklareli'ndeki Cinayet

Kırklareli'nde silahla vurularak öldürülen Okan Algur'un (29) cenazesi defnedildi.

Kırklareli'nde silahla vurularak öldürülen Okan Algur'un (29) cenazesi defnedildi.



Algur'un cenazesi, yakınları tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Babaeski ilçesindeki Fatih Camisi'ne getirildi.



Camide Algur'un babası İsmail Algur ile yakınları taziyeleri kabul etti.



Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Algur'un cenazesi ilçe mezarlığında toprağa verildi.



Olay



Asilbeyli köyünde yolda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşların bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, vücudunda darp izleri olan ve silahla vurularak öldürüldüğü tespit edilen kişinin Okan Algur olduğunu belirlemişti.

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