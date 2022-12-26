Korkunç cinayeti mahkemede itiraf etti: Cinsel içerikli konuşma yaparken ateş ettim - Son Dakika
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Korkunç cinayeti mahkemede itiraf etti: Cinsel içerikli konuşma yaparken ateş ettim

26.12.2022 17:03

Kırklareli'nde Fatih Çelikçi'nin otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili sanıkların yargılandığı davada cinayeti işlediğini itiraf eden Funda Ş., Fatih'in öldürülmesi için kendisinin kullanıldığını söyleyerek, "Fatih ile cinsel içerikli konuşma yaparken silahı belimden çıkarıp önce sırt bölgesine, sonra kafasına ateş ettim. Olaydan sonra silahı göle attım. Benden o şekilde yapmamı istemişlerdi, bende dedikleri gibi yaptım" dedi.

Kırklareli'nde 18 Şubat'ta Karakoç köyü meralık alanında otomobilde bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Jandarma ekipleri Fatih Çelikçi'nin silahla öldürüldüğü belirlemişti. Maktulün bulunduğu aracın Funda Ş. adına kiralanmış olduğunun tespit edilmesi üzerine Funda Ş. ile birlikte Sıddık A. ve R.Y, gözaltına alındı. Funda Ş. ve Sıddık A. tutuklandı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü celsesine, maktul Fatih Çelikçi'yi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu sanık Sıddık A. ve Funda Ş. ile tutuksuz sanık R.Y katıldı. Funda Ş, savunmasında Fatih Çelikçi'yi öldürdüğü itirafında bulundu. Sıddık A. ile bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığını ifade eden Funda Ş, bir süre arkadaşlık yaptıklarını, kendisine Çelikçi ailesiyle arasındaki kan davası olduğunu anlattığını belirtti.

"İNTİKAM ALMAK İÇİN BENİ KULLANDILAR"

Sıddık A. ve R.Y'nin maktul Çelikçi'yi öldürmek için kendisini ikna ettiklerini ileri süren Funda Ş, "İntikam almak için beni kullandılar. Kan davasından dolayı Çelikçi ailesinden birçok kişiyi takip ettik ancak Fatih Çelikçi'nin en kolay av olabileceğini düşünerek onda karar kıldılar." diye savunma yaptı.

"FATİH'İ PLANLANAN YERE GÖTÜRDÜM"

Fatih Çelikçi'yi kandırmak için R.Y'nin isimsiz kullanıma açık telefon hattı ve cihaz temin ettiğini iddia eden Funda Ş, savunmasına şöyle devam etti: "R.Y ve Sıddık A. benim adıma Fatih Çelikçi'ye bu hat üzerinden tanışmak ve görüşmek için mesaj attılar. Hatta bir kaç kez de bu hat üzerinden maktul ile görüntülü görüştük. Fatih'i hazırlanan plana uygun olarak yüz yüze görüşmeye ikna ettim. Sıddık'a ailesi tarafından kan davasıyla ilgili çok baskı yapılıyordu. Sıddık, maktulü öldürmem için bir yer belirlemişti. Olay öncesinde iki kez yer tespiti yaptık. Fatih, Kırklareli'ne geldiğinde beni araca aldı, ben de arka koltuğa binerek ıssız bir yere gitmek istediğimi söyleyip planlanan yere götürdüm. Bu sırada Sıddık da başka bir araç ile bizi takip ediyordu.

"ÖNCE SIRTINA, SONRA KAFASINA ATEŞ ETTİM"

Fatih ile olay yerine vardık, büyük bir kayanın arkasına aracı park etti. Burada Fatih ile cinsel içerikli konuşma yaparken, silahı belimden çıkarıp önce sırt bölgesine, sonra kafasına ateş ettim. Olaydan sonra silahı göle attım. Benden o şekilde yapmamı istemişlerdi, bende dedikleri gibi yaptım. Olay yerinden beni alan Sıddık ile yolda giderken üzerimi değiştirdim, kanlı kıyafetleri de Sıddık imha etti."

"BEN BARIŞ OLSUN DİYE ÇABALIYORDUM"

Sıddık A. ise cinayetle bir alakası olmadığını öne sürerek, "Ben barış olsun diye çabalıyordum. Fatih'i ben vurmadım, Funda da 'aramızı bulsun ve barışı sağlasın' diye araya girmişti." diye konuştu. R.Y ise olaylardan hiçbir haberi olmadığını belirterek, beraatini istedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Avukatların da savunmalarının ardından cumhuriyet savcısı mütalaasında Funda Ş. ile Sıddık A'nın tutuklu halinin devamını, R.Y'nin ise tutuklanmasını talep etti. Bir süre ara verilen duruşmada Mahkeme Başkanı Hüseyin Gedik, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildiğini söyledi. Duruşma, ileri bir tarihe ertelendi.

Kaynak: AA
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Kırklareli, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Korkunç cinayeti mahkemede itiraf etti: Cinsel içerikli konuşma yaparken ateş ettim - Son Dakika

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