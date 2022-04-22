Kırklareli'ndeki "dolandırıcılık" soruşturmasında kooperatif satış görevlisi gözaltına alındı - Son Dakika

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde, çiftçilerden haksız kazanç elde ettiği öne sürülen tarım kooperatifi satış görevlisi "dolandırıcılık" iddiasıyla gözaltına alındı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bir kooperatifin satış mağazası görevlisi ve Kofçaz Belediyesi CHP Belediye Meclis Üyesi G.G. hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin çiftçilerden yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği, 60-70 civarında çiftçiyi mağdur ettiği öne sürüldü.

İlçede, satın aldıkları yem, gübre, tohum gibi ürünler karşılığında G.G. tarafından usulsüz şekilde banka ve kooperatife borçlandırıldıklarını ileri süren bazı çiftçiler, dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.