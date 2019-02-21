Son Dakika Haberleri: Kırklareli'ndeki Fetö/pdy Davasında Karar

Kırklareli'ndeki Fetö/pdy Davasında Karar

25 dakika önce

Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında dosyası ayrılan meslekten ihraç edilen eski polis memuru Murat Akgün, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli'ndeki Fetö/pdy Davasında Karar, System.String[]
Cesedi denizde bulunan gazeteci Haydar Meriç'in de arasında bulunduğu 70 kişinin usulsüz dinlenilmesi davasında dosyası ayrılan meslekten ihraç edilen eski polis memuru Murat Akgün, 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ/PDY'nin "usulsüz dinleme" davasından dosyası ayrılan eski polis memuru başka bir dosyadan tutuklu sanık Akgün, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.


Duruşmada, Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe mahkemeye gelen belgeleri okudu.


Sanık Akgün, son savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddederek suç teşkil edecek hiçbir davranışta bulunmadığını ileri sürdü.

Önceki savunmalarını tekrar eden Akgün, beraatini istedi.

Mahkeme Başkanı Yeltepe, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmayı engellemeye teşebbüs etme" suçundan beraatine karar verilen sanık Akgün'ün, "resmi belgede sahtecilik" ve "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçlarından 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldığını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:55 Kaynak: AA

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