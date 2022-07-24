Yörükbayır köyü yakınlarında çıkan orman yangınının söndürülmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yangında zarar gören hayvanların tespiti ve gerekli yardımın yapılabilmesi için yangın bölgesinde arama, kurtarma ve rehabilitasyon çalışmasında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › KIRKLARELİ - Orman yangınında zarar gören kaplumbağalar HAYDİ sayesinde hayata tutundu - Son Dakika

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