Kırklareli'ndeki orman yangınında zarar gören kaplumbağalar HAYDİ sayesinde hayata tutundu - Son Dakika
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Kırklareli'ndeki orman yangınında zarar gören kaplumbağalar HAYDİ sayesinde hayata tutundu

24.07.2022 20:11
Kırklareli'ndeki orman yangınında zarar gören kaplumbağalar HAYDİ sayesinde hayata tutundu

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekipleri, orman yangınında zarar gören kaplumbağaları tedavi ettirdi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekipleri, orman yangınında zarar gören kaplumbağaları tedavi ettirdi.

Yörükbayır köyü yakınlarında çıkan orman yangınının söndürülmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yangında zarar gören hayvanların tespiti ve gerekli yardımın yapılabilmesi için yangın bölgesinde arama, kurtarma ve rehabilitasyon çalışmasında bulundu.

Ekipler, bölgedeki incelemesinde, yangından kaçamayan ve susuz kalan kaplumbağaları gördü.

Bölgeden alınıp tedavisi yapılan kaplumbağalar, tekrar doğal ortama bırakıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'ndeki orman yangınında zarar gören kaplumbağalar HAYDİ sayesinde hayata tutundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırklareli'ndeki orman yangınında zarar gören kaplumbağalar HAYDİ sayesinde hayata tutundu - Son Dakika
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