Son Dakika Haberleri: Kırklareli'ndeki sağanak ve şiddetli rüzgar
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Kırklareli'ndeki sağanak ve şiddetli rüzgar

1 saat önce

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaşanan sağanak ve şiddetli rüzgarda maddi zarara uğrayan çiftçi, esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kırklareli'ndeki sağanak ve şiddetli rüzgar, System.String[]

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaşanan sağanak ve şiddetli rüzgarda maddi zarara uğrayan çiftçi, esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam saatlerinde sağanak ve şiddetli rüzgarın aniden etkili olduğunu belirtti.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde rüzgar nedeniyle birçok ağacın devrildiğini, bazı ev ve iş yeri ile otomobillerde hasar meydana geldiğini aktaran Bilgin, şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde akşam saatlerinde kuvvetli sağanak, rüzgar ve fırtına etkili oldu. Yaşanan kuvvetli sağanak, rüzgar ve fırtınadan dolayı maddi hasar gören çiftçimize, esnafımıza ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yaşanan olaylara anında müdahale eden ekiplerimizi de tebrik ediyorum."

Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:50 Kaynak: AA
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