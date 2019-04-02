Son Dakika Haberleri: Kırklareli'ndeki Seçim Sonuçlarına İtiraz

Kırklareli'ndeki Seçim Sonuçlarına İtiraz

1 saat önce

Kırklareli'nde resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Belediye Başkanı seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Elbetteki herkes hak arayışı içerisinde olabilir.

Kırklareli'ndeki Seçim Sonuçlarına İtiraz, System.String[]
Kırklareli'nde resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Belediye Başkanı seçilen Mehmet Siyam Kesimoğlu, "Elbetteki herkes hak arayışı içerisinde olabilir. Hiç kimse emeğinin zayi edilmesini istemez. Kendisine verilen güvenin, verilen oyların heba olmasını istemez. Buna ben de katılıyorum, en başta ben istemem." dedi.

Kesimoğlu, belediye önünde düzenlediği basın toplantısında, 248 oy fark ile Kırklareli Belediye Başkanlığı'na bağımsız aday olarak seçildiğini söyledi.

Barış ve kardeşlik duyguları içerisinde seçim sürecinin tamamladığını anımsatan Kesimoğlu, sonuçlara itiraz olduğunu anımsattı.

Herkesin hak arayışında olduğunu dile getiren Kesimoğlu, "Elbetteki herkes hak arayışı içerisinde olabilir. Hiç kimse emeğinin zayi edilmesini istemez. Kendisine verilen güvenin, verilen oyların heba olmasını istemez. Buna ben de katılıyorum en başta ben istemem. Yapılan seçimlerde ıslak imzalı 170 sandığa ilişkin tutanak var. Sandık kurulu başkanı ve üyeleri hepsi burada örnekleri var. Bu tutanaklar ilçe seçim kurulunda toplandı ve birleştirme tutanağı ortaya çıktı. Bu sonuca göre 248 farkla ben Kırklareli Belediye Başkanlığı'nı kazanmış oluyorum." diye konuştu.

İtirazda bulunanların sandıkların yeniden sayılması talebi olduğunu hatırlatan Kesimoğlu, "İptal edilen oyların tamamına yakını benim oyumdur. Adaletin tecelli edeceğine inanıyorum. Kimse emeğini sömürmez, kimse hakkın kaybolmasına izin vermez. Bana da 17 bin Kırklarelili seçmeni oy vermiştir beni desteklemiştir. Ben de onların hakkını zayi ettirmem, emeklerin sonuna kadar arkasındayım." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:39 Kaynak: AA

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Güncel
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