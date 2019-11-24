Son Dakika Haberleri: Kırklareli'ndeki şehir içi ulaşıma yapılan zam
Son Dakika Güncel Kırklareli'ndeki şehir içi ulaşıma yapılan zam - Son Dakika

Kırklareli'ndeki şehir içi ulaşıma yapılan zam

6 saat önce

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, ulaşıma yapılan zamların artan maliyetler dolayısıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kırklareli'ndeki şehir içi ulaşıma yapılan zam, System.String[]

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, ulaşıma yapılan zamların artan maliyetler dolayısıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kesimoğlu, yazılı açıklamasında, bir grup öğrencinin şehir içi ulaşıma yapılan zammı protesto ederek haklı tepkilerini ortaya koyduğunu belirtti.

Kırklareli Ulaşım Kooperatifi'nin teklifiyle Belediye Meclisi kararı ile şehir içi ulaşım ücreti 2 buçuk liradan 3 liraya çıkarıldığını anımsatan Kesimoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kırklareli Üniversitesi'nde okuyan bir grup öğrencimizin demokratik haklarını kullanarak yaptıkları protesto ile bizi uyardıkları için teşekkür ediyorum. Bilmelerini istiyorum ki ülkemizdeki ekonomik koşulların bir bir ağırlaştığı, benzinin, elektriğin, hemen hemen her ürünün fiyatının pahallandığı bugünlerde, bizler de hem esnafımız hem de vatandaşımız için en uygun çözümü bulmaya çalışıyoruz. Ulaşım konusundaki yoğunluğa ve ücrete dair yeni bir çalışma başlatıp, genç kardeşlerimize çok yakında müjdeli bir haber vereceğimi duyurmak istiyorum."

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:28 Kaynak: AA
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