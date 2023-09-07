Kırklareli'ndeki felakette hayatını kaybeden genç çift son yolculuğuna uğurlandı! Sel sularına kapılmadan önce ailelerine haber vermişler - Son Dakika

Kırklareli'ndeki felakette hayatını kaybeden genç çift son yolculuğuna uğurlandı! Sel sularına kapılmadan önce ailelerine haber vermişler

Son Güncelleme: 07.09.2023 19:05

Kırklareli'ndeki selde hayatını kaybeden Anestezi Asistanı Dr. Selman Bağışlar ile eşi Mihriban Bağışlar için İstanbul'da cenaze töreni düzenlenirken, 3 ay önce evlenen genç çiftle ilgili acı bir detay ortaya çıktı. Çiftin, suların yükselmeye başladığı sırada ailelerine telefonla haber verdiğini, araçlarıyla bölgeden uzaklaşmaya çalışırken, sele kapıldıkları öğrenildi.

Kırklareli'ndeki sel felaketinde yaşamını yitiren Anestezi Asistanı Dr. Selman Bağışlar ile eşi Mihriban Bağışlar için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi. Törende gözyaşları sel olurken, 3 ay önce dünyaevine giren çiftle ilgili acı bir detay ortaya çıktı. Sular yükselmeye başladığı sırada çiftin ailelerine telefonla haber verdiği, araçlarıyla bölgeden kaçmaya çalışırken sel sularına kapıldıkları öğrenildi.

DOKTOR VE EŞİ DE SELDE HAYATINI KAYBETTİ

Demirköy ilçesi İğneada mevkiinde önceki gün meydana gelen olayda, aşırı yağışın ardından oluşan selde bungalov tatil tesisindeki evlerin sürüklenmesi nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde görevli Anestezi Asistanı Dr. Selman Bağışlar (27) ile eşi Mihriban Bağışlar'ın da (26) sel felaketinde hayatını kaybettiğini söyledi.

GENÇ ÇİFT İÇİN İSTANBUL'DA CENAZE TÖRENİ

Çift için, Dr. Selman Bağışlar'ın görev yaptığı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene çiftin aileleri, Şişli Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, hastane başhekimi Prof. Dr. Mehmet Mesut Sönmez, İstanbul Sağlık Müdürlüğü 4 No'lu Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Halim Özçelik, Bağışlar'ın mesai arkadaşları ve hasta yakınları katıldı.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

3 ay önce evlendikleri öğrenilen Bağışlar çiftinin cenazelerini taşıyan araçların hastane bahçesine gelmesi sırasında, ailelerin gözyaşları sel oldu. Çiftin cenazeleri helallik alınmasının ardından, öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazı için Zeytinburnu'ndaki Taş Camii'ne götürüldü. Dr. Selman Bağışlar'ın cenaze namazının ardından gömülmek üzere memleketi Antalya'ya götürüleceği, eşi Mihriban Bağışlar'ın ise Silivrikapı'da toprağa verileceği öğrenildi.

SEL SULARINA KAPILMADAN ÖNCE AİLELERİNE HABER VERMİŞLER

Öte yandan genç çiftle ilgili acı bir detay ortaya çıktı. Çiftin suların yükselmeye başladığı sırada ailelerine telefonda sel geldiği bilgisini verdiği, araçlarıyla bölgeden uzaklaşmaya çalışırken sel sularına kapıldıkları öğrenildi.

Kaynak: DHA

Okmeydanı, Anestezi, İstanbul, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırklareli'ndeki felakette hayatını kaybeden genç çift son yolculuğuna uğurlandı! Sel sularına kapılmadan önce ailelerine haber vermişler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırklareli'ndeki felakette hayatını kaybeden genç çift son yolculuğuna uğurlandı! Sel sularına kapılmadan önce ailelerine haber vermişler - Son Dakika
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